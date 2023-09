Incidente tra auto e ape car, i mezzi prendono fuoco: giovane ustionato Le persone all'interno sono riuscite ad uscire in tempo dai veicoli

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto questa mattina ad Angri, intorno alle 6 e mezza. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e un'ape car.

I due veicoli dopo l'impatto hanno preso fuoco. Fiamme altissime che hanno terrorizzato i residenti: gli occupanti dei mezzi sono riusciti ad uscire in tempo, ma sono comunque rimasti feriti.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a tre ruote, un 23enne di Sant'Egidio del Monte Albino che - dopo l'iniziale trasferimento all'Umberto I di Nocera - è stato accompagnato al Cardarelli di Napoli.

A bordo della Punto, invece, una donna che i mezzi del 118 hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale "Martiri del villa malta" di Sarno.

Sull'incidente indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore.