Femminicidio a Battipaglia, uomo uccide la moglie a coltellate Dopo averla colpita mortalmente ha avvisato i carabinieri, ora è in stato di fermo

Tragedia a Battipaglia dove 38enne ha ucciso la compagna. La tragedia si è consumata in un’abitazione di località Lago. L’uomo, secondo quanto si apprende dalle primissime informazioni, avrebbe ferito mortalmente la donna con un coltello. Prima avrebbe fatto uscire dall’abitazione i figli. Dopo aver compiuto l’omicidio avrebbe avvisato i carabinieri. Ora si trova in stato di fermo. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del capitano Samuele Bileti.