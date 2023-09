Aveva in casa oltre 100 gr di hashish: arrestato 17enne a Sessa Cilento Il ragazzo è stato portato presso una comunità di accoglienza per minori

Nascondeva in casa oltre 100 grammi di hashish: sono scattate le manette per un 17enne di Sessa Cilento arrestato, dai Carabinieri della locale Stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità emessa su richiesta di questa Procura dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di un 17enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché deteneva illecitamente presso la propria abitazione 117 gr. di hashish suddiviso in 12 dosi. Il ragazzo è stato portato presso una comunità di accoglienza per minori.