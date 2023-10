Bomba day a Battipaglia: continuano le operazioni di disinnesco Evacuata la zona rossa, chiusa la linea ferroviaria e staccate le utenze| FOTO

Sono ancora in corso di svolgimento le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico, una bomba d’aereo di nazionalità inglese di 500 libbre, rinvenuto il 10 agosto scorso nel territorio del comune di Battipaglia a cura degli specialistidell’Esercito Italiano del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta Unità della Brigata bersaglieri “Garibaldi”.

Le operazioni hanno avuto inizio questa mattina alle ore 9:02, dopo lo “start” della Prefettura di Salerno, presso cui si è riunito il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi).

Le operazioni

Dopo le operazioni di evacuazione della popolazione residente nel centro abitato nel raggio di azione di 352 metri dal luogo del ritrovamento dell’ordigno (c.d. zona rossa) – iniziate alle ore 5,00 del mattino – i gestori dei servizi e sotto-servizi relativi alle forniture di gas, elettriche e idriche,

nonché delle compagnie telefoniche hanno disposto l’interdizione e la disattivazione di ogni servizio.

La circolazione della linea ferroviaria tra i comuni di Battipaglia e Pontecagnano è stata sospesa dalle ore 8:15 circa – orario di passaggio dell’ultimo treno – fino al completamento delle operazioni, tenuto conto che il sito in cui è stato rinvenuto l’ordigno bellico è ubicato nel centro urbano e in prossimità della linea ferroviaria, ed è stato predisposto nella tratta dalla RFI un servizio sostitutivo di autobus per l’intera giornata.

Gli artificieri dell’Esercito Italiano del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta eseguiranno le operazioni tecniche di foratura e “lisciviatura” della bomba in loco, tenuto conto che si tratta di un ordigno a scoppio ritardato e per le sue caratteristiche non è trasportabile altrove in quanto dotato di spoletta non rimovibile.

La macchina organizzativa – messa in moto sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno – ha visto, sin dalle fasi preparatorie portate avanti nelle scorse settimane, la massima collaborazione di tutte le componenti istituzionali in campo, a partire dal comune di Battipaglia, che in qualità di autorità comunale di protezione

civile, ha predisposto il piano operativo di evacuazione, l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) e l’informazione preventiva alla popolazione.



È stata, inoltre, individuata dal comune la struttura deputata all’accoglienza di chi avrà necessità di un ricovero presso un istituto scolastico ed è stata assicurata particolare attenzione alle persone fragili, disabili

e bisognose di assistenza esterna di tipo sanitario.



Importante contributo per la buona riuscita delle operazioni di evacuazione della cittadinanza è stato dato anche dai volontari di protezione civile comunale e regionale.

Ampia partecipazione e sinergia da parte dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del Genio Civile della Regione Campania, dell’Anas, dell’ASL Salerno, della RFI, della Croce Rossa Italiana.

Le operazioni di bonifica potranno durare fino a 12 ore.