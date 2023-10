Morte del 29enne Manuel Cientanni: 3 gli indagati Si tratta dei due amici del giovane e del noleggiatore della barca. E' un atto dovuto

Sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Manuel Cientanni, il 29enne di Pontecagnano Faiano, scomparso in mare il 14 agosto scorso tra Erchie e Cetara e ritrovato cadavere domenica scorsa da un diportista di passaggio. Si tratta dei due amici del ragazzo che erano con lui in barca, un 19enne e un 33enne, e il proprietario della società di noleggio dell'imbarcazione.

I dettagli

Le ipotesi di reato: omicidio colposo e omissione di soccorso. Un atto dovuto per concedere ai tre indagati di nominare dei consulenti di parte in vista degli esami peritali. A giorni verrà effettuata l'autopsia che potrà fornire ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Il corpo, in evidente stato di decomposizione, è stato riconosciuto dai genitori attraverso alcune foto. Segni inconfondibili i suoi tatuaggi, una collanina e il costume bianco e nero che indossava quel drammatico giorno, quando una gita in barca si è trasformata in una tragedia.