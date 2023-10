Eboli: litiga con la moglie e si barrica in casa con la figlia neonata Intervengono i carabinieri

Momenti di paura a Eboli dove un uomo di origine straniera, dopo aver litigato con la moglie, per cause ancora non chiare, si è barricato in casa con la figlioletta che ha meno di un anno. Il giovane padre avrebbe approfittato del fatto che la compagna fosse uscita per delle commissioni.

La donna al suo rientro, temendo qualche gesto pericoloso, ha però allertato i carabinieri. I militari sono intervenuti sul posto con diverse pattuglie. Dopo circa mezz'ora di trattativa il giovane padre è uscito di casa con la bambina. La coppia è stata portata in caserma per ulteriori chiarimenti.