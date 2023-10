Tenta di aggredire l'ex moglie: arrestato dai carabinieri Le accuse nei suoi confronti atti persecutori e maltrattamenti in famiglia

La sera del 4 ottobre i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Eboli hanno arrestato, in flagranza di reato, per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia N.D.A.. L'uomo avrebbe provato ad aggredire l'ex moglie.