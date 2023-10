Schianto a Bellizzi, 2 morti: Marika perde la vita nel giorno del suo compleanno La 22enne è morta sul colpo. Il cuore di Pierpaolo, 26enne, ha smesso di battere in ospedale

Una tragica conta dei morti che continua ad aumentare. Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. Un fatale schianto tra auto e moto si è verificato, questa mattina, a Bellizzi, in via delle Industrie.

Marika era in sella alla moto insieme al suo fidanzato Pierpaolo quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato contro un'auto. L'incidente avrebbe coinvolto anche altre vetture.

La 22enne, che oggi festeggiava il suo compleanno, è morta sul colpo. Il ragazzo, 26enne di Montecorvino Rovella, è stato invece trasportato in gravissime condizioni presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove purtroppo, poco dopo, il suo cuore ha smesso di battere.

Sul posto i carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Battipaglia, e, a supporto, gli agenti della polizia municipale. Spetterà a loro ricostruire la dinamica di quanto accaduto e provare a fare chiarezza sull'ennesima tragedia stradale.

Il cordoglio del sindaco di Bellizzi

"Sono profondamente addolorato e affranto dal dolore. Non è possibile morire a 22 anni per un tragico incidente stradale. - ha scritto il primo cittadino Volpe - Marika compiva oggi gli anni per il suo compleanno. Con il suo giovane amico Pierpaolo, stamattina si sono scontrati con la proprio moto con tre auto che percorrevano la strada Provinciale ex s.s.164 per Montecorvino Rovella. Non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi".