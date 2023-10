Funerale di Marika e Pierpaolo, il parroco: "Come sposi vanno verso il Signore" Oggi pomeriggi a Battipaglia l'addio ai due fidanzati morti in un incidente stradale a Bellizzi

Un lungo applauso ha accolto i feretri di Marika Capacchione e Pierpaolo De Martino, i fidanzati di 22 e 26 anni morti martedì mattina in un incidente stradale a Bellizzi, erano a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. Centinaia di persone hanno preso parte oggi pomeriggio al funerale della coppia nella chiesa di Santa Maria della Speranza a Battipaglia, lì viveva la ragazza, lui era invece di Montecorvino Rovella.

Straziante l'ingresso in chiesa delle due bare candide ricoperte da fiori, i familiari della coppia si sono stretti in un grande abbraccio. “Si amavano troppo per restare separati”, questa la frase che è riecheggiata poco prima dell'inizio della funzione religiosa. Padre Vincenzo Sirignano che ha officiato la cerimonia funebre commosso ha detto: “Come cattolici crediamo nella resurrezione. Immagino Marika e Pierpaolo insieme, mano nella mano, che come sposi vanno verso il Signore”.