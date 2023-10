Incidente stradale sulla Statale 18, si scontrano auto e moto Un 62enne di Capaccio è stato portato in ospedale a Salerno

Ancora un incidente stradale nel salernitano. Ieri sera a Eboli, lungo la strada Statale 18 in località Santa Cecilia, un'auto e una moto si sono scontrate per cause ancora non chiare.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 62enne di Capaccio Paestum, caduto sull’asfalto dopo il violento impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi, toccherà ai militari ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'uomo intanto è stato portato all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato diverse fratture.