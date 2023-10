Capaccio: trovato con la cocaina addosso, arrestato pusher In azione i carabinieri

I carabinieri della stazione di Capaccio Paestum hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, G.F. L'uomo sarebbe stato controllato dai militari e trovato in possesso di 103 grammi di cocaina.