Tentata estorsione ai danni di attività, armi e minacce: due arresti a Salerno I due avrebbero agito tra l’agosto e il dicembre 2022. In azione Polizia e Carabinieri

Tentata estorsione, porto e detenzione illegali di armi nonché lesioni e minacce aggravate dall'uso delle armi, per questi motivi sono stati arrestati Roberto Bianco Junior e Pietro Milione a Salerno.

Gli agenti della Polizia di Stato e militari dell'Arma dei Carabinieri hanno eseguito, questa mattina, un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Salerno, su ordine della Procura della Repubblica.

A seguito delle indagini condotte dalla squadra Mobile di Salerno e dalla Compagnia CC di Salemo, Bianco è accusato di essersi reso responsabile di almeno 10 episodi violenti e/o estrosivi commessi ai danni di esercizi commerciali e di privati nel periodo compreso tra l'agosto ed il dicembre 2022, alcuni in concorso con Milione.

Proprio sul finire dello scorso anno Bianco venne arrestato, in flagranza di reato, in quanto trovato in possesso di un'arma da fuoco illegalmente detenuta con la quale aveva danneggiato la saracinesca di un panificio.

Bianco è finito in carcere. Per Milione sono scattati i domiciliari.