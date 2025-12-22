Sarno, aggredisce i familiari: giovane finisce in carcere Era già stato colpito dal divieto di avvicinamento alla casa familiare

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno hanno proceduto all’arresto di un giovane per il reato di inosservanza del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. L'uomo era stato colpito da questa misura a seguito di reiterate condotte aggressive poste in essere nei confronti del padre, culminate in precedenti denunce per rapina ed estorsione. Nonostante ciò, lo stesso aveva più volte violato le prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria. In considerazione delle ulteriori e recenti violazioni, al giovane era stato inoltre applicato il divieto di dimora nella provincia di Salerno. All’esito dell’udienza di convalida dell’arrestato, il Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’arrestato.