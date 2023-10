Minaccia di lanciarsi dal terzo piano, poi si barrica in casa: paura a Minori In azione polizia, carabinieri, vigili del fuoco e 118: salvo 60enne

Paura questa mattina a Minori dove un uomo, di circa sessant'anni, ha minacciato di lanciarsi dalla finestra dell’abitazione in cui vive, al terzo piano.

È accaduto poco prima delle 9, in via Lama. L'uomo, stando a quanto si apprende, è un residente con noti problemi di natura psichiatrica.

Dopo aver dato in escandescenze, si è barricato in casa. Sul posto sono giunti i carabinieri, gli agenti della Polizia Locale e personale del 118. In azione anche i vigili del fuoco. Dopo lunghi momenti di apprensione, i caschi rossi sono poi riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso, mettendo in salvo il 60enne. Sospiro di sollievo per la comunità.