Sovraffollamento al carcere di Salerno, la denuncia del sindacato: E' un inferno L'Uspp lancia l'allarme: "Struttura con il tasso di sovraffollamento il più alto della Campania"

"Il carcere di Salerno è un inferno con il tasso di sovraffollamento il più alto della Campania", è quanto denuncia l'Uspp che, in una nota, a seguito di un sopralluogo compiuto presso la casa circondariale di Fuorni ad opera del segretario nazionale Giuseppe Del Sorbo e del segretario regionale Ciro Auricchio, lancia l'allarme.

I dati

Sono 530 i detenuti presenti rispetto ad una capienza di 350, si legge nel comunicato.

"Quasi 9000 mila congedi arretrati non fruiti dal personale di Polizia - rende noto l'Uspp che aggiunge - sono ancora presenti in istituto i più facinorosi nonostante siano stati segnalati dalla direzione per l'allontanamento".

Queste, alcune criticità, tra le altre, che hanno spinto l'Unione dei sindacati (USPP) fare una visita all'interno dell'Istituto penitenziario di Salerno alla presenza dei vertici del Sindacato.

Tante le problematiche evidenziate, oltre a quelle già menzionate. Degna di particolare attenzione lo stato di sovraffollamento della 6 sezione detentiva, caratterizzata da spazi molto limitati e al limite dellasicurezza.

"I carichi di lavoro sono in più settori insostenibili, - continua la nota - e nei turni serali e notturni i livelli di operativita' sono alla soglia del minimo. La direzione del carcere con il nuovo direttore insediatosi a fine settembre sta svolgendo con impegno e massima dedizione un lavoro esemplare, ma senza la piena copertura di personale, sia di polizia penitenziaria, sia del comparto funzioni centrali, non può assolvere pienamente ed efficacemente la mission affidatale".

"Tutto quanto rilevato sarà rappresentato ai vertici dell'amministrazione penitenziaria, sia regionale che centrale, con richiesta di adozione di provvedimenti urgenti", conclude l'Uspp.