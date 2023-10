Captagon, la droga dei terroristi di Hamas sequestrata nel porto di Salerno 84 milioni di pasticche recuperati in 3 container: l'Isis voleva venderle per 1 miliardo di euro

Una droga sintetica, composta da anfetamina e caffeina in dosi elevate, che dà forte eccitazione, toglie la paura e spinge a sentirsi più forti. Sono questi gli effetti del Captagon, la sostanza che sarebbe stata usata da una parte dei commando di Hamas che il 7 ottobre si è macchiato di efferatezze a ridosso della striscia di Gaza.

Il Captagon, in passato, è stato impiegato anche dall'ISIS in azioni terroristiche e dagli autori degli attentati a Parigi. Garattini sottolinea preoccupazioni riguardo alla possibilità di manipolazione farmacologica e psicologica per indurre persone a compiere gesti estremi. Il prezzo del Captagon è diminuito, in parte a causa della sua disponibilità online, dato che l'anfetamina non è più utilizzata a fini farmacologici.

Il Captagon originariamente era il marchio di un medicinale psicoattivo degli anni '60 prescritto per il trattamento del disturbo da deficit di attenzione, la narcolessia e come stimolante del sistema nervoso centrale. Tuttavia, nel 1986, la sua componente principale, la fenetillina, è stata inclusa nella Tabella II della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope, portando molti Paesi a interrompere l'uso.

Attualmente, il Captagon è prevalentemente prodotto in Libano e Siria, e il suo traffico contribuisce al finanziamento di azioni terroristiche. Le operazioni di contrasto a produzione e traffico sono entrate nel dossier sulla normalizzazione dei rapporti tra i Paesi arabi e la Siria. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno evidenziato le dimensioni significative del business del Captagon, con un giro d'affari stimato in 57 miliardi di dollari, rappresentando tre volte i profitti combinati dei cartelli dei narcos messicani. Questi guadagni sono ritenuti facilitati da figure vicine al potere di Damasco o dalle milizie filo-iraniane degli Hezbollah, che potrebbero ricevere cospicue percentuali in cambio del loro coinvolgimento.

Il maxisequestro a Salerno

Un ingente quantitativo di questa droga: 84 milioni di pasticche col logo “captagon”, prodotte in Siria dall'Isis per finanziare il terrorismo, vennero trovate dalle Fiamme gialle in 3 container del porto di Salerno. Correva il 2020 e la comunità internazionale non aveva ancora sperimentato gli effetti devastanti di queste pasticche nelle mani di persone già esaltate per la religione. In quell'occasione venne stimato in oltre 1 miliardo di euro il valore della droga sequestrata. Era stata nascosta in cilindri di carta per uso industriale e macchinari costruiti in maniera tale da impedire agli scanner di individuare il contenuto.