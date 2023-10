Prodotti di halloween non sicuri, maxi sequestro della finanza I controlli delle fiamme gialle si intensificano in vista della festività

Halloween si avvicina e il comando provinciale della guardia di finanza di Salerno intensifica i controlli contro abusivismo e contraffazione commerciale.

Le fiamme gialle della compagnia di Scafati hanno effettuato una serie di verifiche all'interno di un noto esercizio commerciale dell'agro nocerino sarnese. Sequestrati più di 11mila prodotti, tra giocattoli e oggettistica di vario tipo, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute.

La merce - in vendita per la festa della "notte delle streghe" - violava il codice del consumo e le normative comunitarie perché sprovvista degli standard di sicurezza necessari: impossibile stabilire il produttore/importatore, il Paese di provenienza, le indicazioni in lingua italiana e la natura dei materiali utilizzati.

Il titolare dell'attività, un cittadino asiatico residente a Sarno, è stato segnalato alla Camera di commercio: prevista una maxi multa che può arrivare fino a 40mila euro.