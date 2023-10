Salerno, choc a Torrione Alto: ladri ripuliscono una casa in quattro minuti Prelevati gioielli e preziosi, l'azione è stata in parte ripresa dalle telecamere

In quattro minuti sono riusciti ad introdursi in un appartamento e a portare via gioielli e preziosi. È quanto accaduto giovedì sera in un'abitazione di Torrione Alto, a Salerno. A darne notizia è il quotidiano La Città. I ladri, intorno alle 20,30, hanno atteso che i proprietari si allontanassero da casa per fare irruzione nell'appartamento. Secondo una prima ricostruzione avrebbero sfruttato una finestra del bagno per introdursi in casa. La banda, composta da quattro persone, aveva lasciato all'esterno un “palo” che, con ogni probabilità, ha avvisato i complici del fatto che stesse rientrando in casa il proprietario, consentendo la fuga dopo appena quattro minuti dall'irruzione. I ladri hanno portato via gioielli e preziosi che si trovavano in un sacchettino all'interno della camera da letto. Alcune fasi del colpo sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Elementi che potrebbero tornare utili ai fini investigativi.