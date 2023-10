Blitz dei Nas nei punti ristoro dell'Arechi: irregolarità e multe per 30mila € Riscontrate carenze igienico sanitarie e scoperti lavoratori in nero. Sanzionati esercenti

Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Salerno allo Stadio Arechi. Controlli messi in campo insieme ai militari del Gruppo Tutela della Salute di Napoli e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, nonché dagli Ispettori dell’ASL salernitana.

Sotto la lente d'ingrandimento i 7 punti di ristoro ubicati nei settori dello Stadio Arechi. I controlli sono scattati prima del match Salernitana-Cagliari, a chiudere la cucina della zona dedicata all’ospitalità.

Irregolarità e sanzioni per 30mila euro

Riscontrate carenze igienico sanitarie presso due punti cottura. Due esercenti sono stati multati per l'impiego di 5 lavoratori in nero, uno aveva anche installato un impianto di videosorveglianza non regolare per il controllo dei dipendenti.

In altri due punti ristorio, invece, è stata riscontrata l'assenza di locali adibiti a spogliatoio per il personale.

Alla luce delle carenze riscontrate in due ristori dell’area hospitaliy della tribuna Vip, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività.

Le multe comminate si aggirano intorno ai 30mila euro.