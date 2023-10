Trovato con cocaina e hashish: in manette un uomo a Capaccio Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per questo motivo è stato arretstao M.A. a Capaccio Paestum.

In azione, la sera del 21 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo e militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli.

Per lo straniero sono scattate le manette, in flagranza di reato, in quanto individuato in possesso di 6,25 grammi di cocaina e 2,85 grammi di hashish.