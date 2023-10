Beccato in auto con quasi 100 gr di hashish: arrestato 16enne a Battipaglia I carabinieri hanno intimato l’alt alla vettura sulla quale il minore viaggiava come passeggero

E' ancora lotta allo spaccio in provincia di Salerno. Nel corso dei controlli sul territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia, nella notte del 21 ottobre, hanno arrestato in flagranza di reato un sedicenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri hanno intimato l’alt all’auto sulla quale il minore viaggiava come passeggero: alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato invano di disfarsi di un involucro in cellophane contenente 91 grammi di hashish, sottoposto a sequestro.

Il giovane è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida.