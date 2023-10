Sorpreso in strada nonostante fosse ai domiciliari: nei guai un uomo ad Eboli In azione i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Eboli

Beccato per le vie del centro cittadino nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari: arrestato per evasione, in flagranza di reato, V.M.

In azione i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Eboli. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre era per strada. Nei giorni scorsi era stato arrestato durante un’operazione antidroga della Polizia effettuata nel rione Pescara.