Paura sul Corso di Salerno, messi a segno due furti nella notte Portate via le casse con il denaro, circa 500 euro. I commercianti: "Abbiamo paura"

Ancora paura sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno dove, nella notte, sono stati messi a segno due furti in poche ore. Presa di mira una grande catena di videogiochi e un negozio di scarpe. Nel primo caso è stata spaccata la vetrina e portata via la cassa con al suo interno circa 500 euro. Nel secondo esercizio commerciale il malvivente ha forzato la serratura e ha portato via il registratore di cassa dove c'erano invece poche decine di euro. Ingenti però in entrambi i casi i danni alle vetrine e tanta l'apprensione tra gli esercenti della zona. Solo pochi giorni fa c'erano stati altri tentativi di furto, però non andati a buon fine. Preoccupati tutti i commercianti che chiedono più presenze da parte delle forze dell'ordine. Sui due casi sta indagando la polizia, pare che ad agire sia stata la stessa persona, sia ieri sera che nei giorni scorsi.