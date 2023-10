Operaio cade mentre pota gli alberi, portato in ospedale E' stato ricoverato in codice rosso

Incidente sul lavoro a Salerno. Un operaio, per cause ancora non chiare, è precipitato durante alcuni lavori di potatura. E' successo in via Cupa Parisi.

L'uomo soccorso sul posto dai sanitari del 118 è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Avrebbe riportato più traumi in diverse parti del corpo, non è in pericolo di vita.