Incidente stradale tra bici e autobus: nell'impatto muore ragazzo Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri e la polizia municipale

Incidente mortale sulla strada tra Giffoni Valle Piana e Montecorvino Pugliano, a pedere la vita un ragazzo. Il giovane era a bordo della sua bicicletta quando, per cause ancora non chiare, ha impattato contro un bus.

I dettagli

Violento l'impatto. Il ragazzo a bordo del mezzo a due ruote è finito sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, intutile ogni tentativo di rianimare il giovane. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la Polizia Municipale di Giffoni Valle Piana.