Posti di blocco e perquisizioni a Sarno: trovati uno scooter rubato e droga Sono 162 le persone controllate, una denuncia, 14 le sanzioni per violazione al codice della strada

Ieri pomeriggio è stato realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Sarno, diretto alla prevenzione e repressione di tutte le forme di criminalità che incidono negativamente sulla percezione di sicurezza da parte della cittadinanza, creando preoccupazione ed allarme sociale.

In adesione alle direttive operative del Questore di Salerno il servizio ha visto impiegati il personale del Commissariato di P.S. di Sarno, della Sezione Polizia Stradale di Salerno, coadiuvati da 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e da una unità cinofila antidroga.

I controlli hanno riguardato le aree particolarmente degradate ed esposte a rischio di fenomeni di illegalità diffusa e di criminalità anche giovanile.

Durante l’attività 162 le persone controllate, 96 i veicoli, 7 i posti di controllo eseguiti, 2 le perquisizioni effettuate, 14 le sanzioni per violazioni al codice della strada, 2 i fermi amministrativi, 3 i ritiri di carta di circolazione.

Nel corso del servizio è stato poi controllato un esercizio pubblico la cui regolarità amministrativa è adesso al vaglio degli uffici competenti.

Infine, nel corso di una delle 2 perquisizioni domiciliari realizzate di iniziativa dagli agenti del Commissariato, è stato ritrovato uno scooter provento di furto, per cui un uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione e sanzionato amministrativamente ex art. 75 DPR 309/90, poiché in possesso di 0,70 gr di hashish.