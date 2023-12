Teggiano, muore in casa: il corpo scoperto dopo diversi giorni A lanciare l'allarme i familiari del 63enne

E' stato trovato senza vita nella sua abitazione il 63enne di Teggiano del quale i familiari non avevano più notizie da giorni. A dare l'allarme proprio i parenti che hanno chiamato i carabinieri dato che l'uomo non rispondeva più alle loro telefonate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Sala Consilina che hanno forzato la porta d'ingresso della casa. In camera da letto la drammatica scoperta: il corpo esanime del 63enne, ormai per lui non c'era più nulla da fare. A stroncarlo un malore improvviso.