Gattino scuoiato vivo ad Angri, il piccolo "Leone" non ce l'ha fatta

Il suo corpicino martoriato alla fine non ha retto, il piccolo "Leone", il gattino scuoiato vivo e lasciato in strada, agonizzante, ritrovato ad Angri, non ce l'ha fatta. A comunicare la scomparsa è il Canile di Cava de’ Tirreni che, dal primo momento, ha preso in cura il gattino.

Il messaggio di dolore affidato ai social

"Leone caro, la violenza inaccettabile che ha martoriato il tuo corpicino in questi giorni 4 giorni, ha sconvolto la vita di migliaia di persone, che sono restate con il fiato sospeso.

Sei diventato il Leone di tutti, ti hanno amato, sostenuto, pensato ogni istante e pregato per te. Oggi sarà un giorno di grande dolore per chi ti ha amato.

Il nostro Leone ci lasciato circondato fino alla fine da quell'amore che ha cercato in tutti i modi di combattere contro questo crimine senza precedenti. Grazie a chi ha lottato con lui, con noi e con i dottori che in questi giorni si sono alternati per le medicazioni e terapie.

Tutto ciò che è stato raccolto resterà a disposizione dell' Ambulatorio Asl Veterinario di Cava de'Tirreni per tutte le altre anime che come Leone verranno recuperate sul territorio ferite. Leone caro, che la Terra ti sia lieve... con un grande dolore nel nostro cuore ti abbracciamo forte, forte, forte...ora possiamo farlo senza farti male", scrivono dal canile di Cava de' Tirreni.

La storia del piccolo Leone ha sconvolto migliaia di persone che, fino all'ultimo, hanno sperato affinchè il gattino si riprendesse. Profondamente toccato anche il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, che ha invitato la cittadinanza a collaborare affinché si possa far chiarezza su quanto accaduto.