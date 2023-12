Accoltella il padre durante un litigio: fermato 15enne Il 43enne è ricoverato in gravi condizioni, il ragazzo affidato a una comunità

Dramma familiare a San Gregorio Magno. Un 15enne, per cause ancora non chiare, ha accoltellato il padre durante una discussione all'interno della loro abitazione. Il ragazzo ha sferrato un colpo all'addome del genitore con un coltello da cucina. Alla base del gesto violento ci sarebbe un litigio nato per futili motivi.

I dettagli

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 allertati dai familiari del 43enne, condotto in gravi condizioni all'ospedale di Oliveto Citra.

Il 15enne è stato invece fermato dai carabinieri e condotto in una struttura protetta a disposizione del tribunale per i minorenni di Salerno