"Non voglio gay", lite in casa: figlio 15enne accoltella il padre L’episodio è accaduto venerdì sera a San Gregorio Magno. L'uomo è ora in prognosi riservata

Accoltella il padre al culmine di una lite. L’episodio è accaduto venerdì sera a San Gregorio Magno dove un ragazzo di appena 15 anni, al culmine di una lite con il padre ha afferrato un coltello e ha colpito il genitore all’addome.

Stando a quanto ricostruito, alla base del gesto violento ci sarebbe un litigio nato per futili motivi. Il padre avrebbe apostrofato in malo modo il figlio definendolo omosessuale e gli avrebbe detto di andare via di casa. L’adolescente a quel punto ha afferrato un coltello ed ha colpito l'uomo.

La scena, descritta dai familiari presenti, ha immediatamente richiesto l'intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il ferito, in codice rosso, all’ospedale. Il padre è ora in prognosi riservata all’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra. L’adolescente invece è stato arrestato: da venerdì notte è detenuto in una cella del Tribunale per i minorenni a Salerno, in attesa dell’udienza di convalida. Spetterà ora agli inquirenti il compito d’appurare cosa realmente accaduto. Indagini in corso.