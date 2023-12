Non accetta la fine della relazione, perseguita la sua ex: nei guai 55enne Intervengono i carabinieri

Non accettava la fine della sua relazione sentimentale, continuando a perseguitare la sua ex compagna. Il 15 dicembre scorso i carabinieri di Eboli hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare "del divieto di avvicinamento alla persona offesa", emessa dal gip del tribunale di Salerno su richiesta della procura, nei confronti di un 55enne del posto per "atti persecutori".

L'uomo avrebbe tempestato la sua ex compagna di telefonate, seguendola nei suoi spostamenti.