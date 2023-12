Investito in sella alla bici, muore nella zona industriale della Piana del Sele La vittima è un extracomunitario: sull'episodio indagano i carabinieri

Un'altra vittima della strada in provincia di Salerno: in mattinata una persona è stata investita e uccisa mentre si trovava in sella ad una bici.

La vittima è un giovane extracomunitario, travolto da un veicolo nella zona industriale di Eboli, a poca distanza dal confine con Battipaglia.

L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all'uomo, che è deceduto praticamente sul colpo. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli. Alla guida della vettura un uomo italiano di 31 anni.