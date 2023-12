Paura ad Eboli, incendio in una palazzina al rione Paterno A fuoco due abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco

Paura al rione Paterno ad Eboli dove, nella tarda mattinata di oggi, 19 dicembre, per cause ancora da accertare, un incendio è divampato all'interno di una palazzina in via Di Vittorio.

Le fiamme hanno avvolto due abitazioni della palazzina ed il fumo ha invaso l'area. Immediato l'allarme lanciato ai vigili del fuoco che, giunti sul posto, stanno cercando di domare il rogo e mettere in sicurezza la zona e i residenti del palazzo.