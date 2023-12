Incendio palazzina a Eboli: condomini ospitati in motel o dai parenti Il sindaco: "In corso i lavori sugli appartamenti, si spera la 93enne ferita superi questo momento"

"L'incendio ha interessato il piano rialzato della palazzina e sicuramente il piano al di sopra e almeno tre appartamenti non sono agibili". Il sindaco di Eboli, Mario Conte ha spiegato cosa è accaduto dopo il rogo divampato in una palazzina popolare nel rione Paterno a Eboli, nel Salernitano, che ha provocato l'intossicazione da fumi di cinque persone, tra cui una donna di 93 anni, ricoverata in gravi condizioni in ospedale, e l'evacuazione dell'intero stabile.

I dettagli

"Sta intervenendo l'impresa dell'Acer, proprietaria della palazzina, che si dovrà occupare dei lavori. Quelli che non avevano una sistemazione alternativa sono stati da noi sistemati in un motel a Eboli, 8 persone; altre famiglie hanno trovato sistemazione da parenti. Per uno o due giorni al massimo - ha chiarito il primo cittadino - l'Acer mi dice che sistemerà gli appartamenti che non hanno subito danni strutturali. Sono in corso i lavori". Si allungano i tempi invece per un altro paio di famiglie, circa otto persone, che risiedono negli appartamenti in cui i danni sono maggiori. Il sndaco si sta recando sul posto per un punto della situazione, mentre si spera che l'anziana ricoverata in rianimazione al presidio ospedaliero ebolitano possa superare questo momento.