Policastro, la capitaneria sequestra un locale al porto: c’è un indagato L'operazione nell'ambito dei controlli sul corretto utilizzo delle aree demaniali marittime

Scattano i sigilli per un locale al porto di Santa Marina. In azione, questa mattina, il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, insieme al personale della Sezione di Polizia Giudiziaria operante presso la Procura della Repubblica di Lagonegro che, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagine Preliminari del Tribunale di Lagonegro, di un locale situato presso il porto di Policastro Bussentino del Comune di Santa Marina, notificando, contestualmente, un’informazione di garanzia a carico di un indagato.

I sigilii sono scattati a seguito di un’accurata attività finalizzata a verificare il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime. E' stata ipotizzata l’arbitraria occupazione di un locale di circa 32 mq all’interno di una struttura polifunzionale presso il porto di Policastro Bussentino.

L’operazione si inserisce nell’ambito degli accertamenti relativi al corretto uso di beni del demanio marittimo nel territorio del Comune di Santa Marina.