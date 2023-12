Droga in carcere, agente di polizia penitenziaria arrestato dalla finanza Dopo che è stato scoperto ha puntato la pistola contro la comandante, ma la fuga è durata poco

Un agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Salerno è stato arrestato questa mattina a Battipaglia. L’uomo era ricercato dalla guardia di finanza per aver introdotto droga in cella. Scoperto, avrebbe puntato la pistola d’ordinanza contro la comandante per poi fuggire.

Dopo un inseguimento, l’agente è stato bloccato in via Bologna: con sé aveva anche una pistola. I militari gli hanno intimato di gettare l’arma che aveva con sé.

Sono stati momenti concitati e di terrore, con le forze dell’ordine che hanno invitato le persone della zona a barricarsi in casa. Nel frattempo sul posto sono sopraggiunti anche carabinieri e poliziotti