Muore all'ospedale di Mercato San Severino, 5 medici indagati L'85enne irpino avrebbe atteso per ore al triage, la denuncia dei familiari

E' stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Salerno per il decesso di un 85enne irpino all'ospedale Fucito di Mercato San Severino. Cinque medici del nosocomio sono indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. L’uomo, originario della provincia di Avellino, è morto il giorno successivo al ricovero.

Dal racconto dei familiari l’85enne si sarebbe sentito male in casa, dove è intervenuta un’ambulanza del 118 senza il medico a bordo. L’anziano è stato poi portato in ospedale, lì avrebbe atteso diverse ore prima del ricovero, perché in “codice verde”. La famiglia vuole però vederci chiaro e ha sporto denuncia. La salma è stata sequestrata e nelle prossime verrà effettuata l’autopsia per fare chiarezza su quanto accaduto.