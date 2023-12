Tragedia sfiorata a Capaccio: uomo investito da un treno in transito L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, indagini in corso della Polfer

Paura nella serata di ieri a Capaccio Paestum dove un uomo è stato investito da un treno in manovra. L'incidente si è verificato intorno alle 20. Al momento le cause dell'investimento non sono ancora note: sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polfer di Salerno. Il ferito, trasportato d'urgenza nell'ospedale di Battipaglia, non sarebbe in pericolo di vita. La circolazione sulla linea ferroviaria Sapri-Salerno è rimasta sospesa per circa due ore. Soltanto alle 22.20 le autorità competenti hanno autorizzato la ripartenza dei treni. Inevitabili i disagi provocati alla mobilità ferroviaria con rallentamenti fino a 90 minuti per un treno Alta Velocità e per tre Regionali.