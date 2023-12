Gattino preso a calci da due ragazzi nel salernitano: scatta la denuncia Il video postato dal deputato Borrelli: "Una scena indegna per gli esseri umani"

Ennesimo episodio di violenza contro un gatto nel salernitano. In un video, condiviso dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, due ragazzi avvicinano l'animale per poi prenderlo a calci, come racconta in un post su Facebook proprio Borrelli.

“La drammatica storia di Leone, il gatto ritrovato per strada a Nocera scuoiato vivo da un criminale ancora a piede libero, purtroppo non ha insegnato nulla a questi delinquenti. Senza alcuna pietà i due squallidi protagonisti di questo video, insieme a chi lo ha registrato senza intervenire per impedire la violenza, hanno attirato il povero gatto in una trappola per poi colpirlo vigliaccamente allo stomaco con un calcio. Una scena indegna per gli esseri umani che sottolinea ancora una volta quanta cattiveria e insensibilità alberghi in alcuni soggetti che pensano di poter usare violenza nei confronti di animali indifesi senza pagarne le conseguenze. Il tutto a pochi chilometri di distanza da dove fu massacrato il povero Leone. Abbiamo inviato il video alle forze dell’ordine per risalire all’identità del criminale che ha colpito il gatto e dei suoi complici nella speranza che siano subito identificati e puniti come meritano”, conclude il deputato Borrelli che ha sporto denuncia contro i protagonisti del video.