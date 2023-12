Rapina in una farmacia di Sala Consilina: arrestato 60enne Incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

Sono scattate le manette per un 60enne di Sala Consilina ritenuto essere il responsabile della rapina ai danni di una farmacia del centro di Sala Consilina, avvenuta la mattina del 22 dicembre.

Con il volto travisato, è entrato all'interno dell'attività ed è riuscito a portare via circa 600 euro per poi darsi alla fuga. L'uomo è stato incastrato dalle telecamere della zona e al termine di accertamenti condotti dai carabinieri è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Salerno. Sembrerebbe essere anche il responsabile di una tentata rapina in un bar di Sassano.