Beccati con quasi mezzo kg di hashish e cocaina: due arresti a Battipaglia In manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Lotta allo spaccio in provincia di Salerno. La sera del 26 dicembre, gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, in flagranza di reato, a Battipaglia, due stranieri. H.A. e B.B.Y. le loro iniziali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 448,57 grammi di hashish e

36,94 grammi di cocaina nonché la somma di euro 1355 in banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento.