Eboli, rapina a mano armata in un supermercato: colpo da 40mila euro I malviventi hanno agito con il volto coperto da mascherine: indagano i carabinieri

Hanno approfittato delle festività natalizie per mettere a segno un colpo grosso. Due rapinatori hanno fatto irruzione in un supermercato di via Unione Sovietica, nei pressi di piazza della Repubblica, a Eboli. Armati di pistola e con il volto coperto da mascherine si sono fatti consegnare un bottino di circa 40mila euro dai cassieri. Probabile che la banda fosse composta anche da una terza persona che avrebbe agito da palo. I malviventi, dopo aver prelevato i soldi, si sono dilegauti nel giro di pochi minuti. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli che hanno acquisito le immagini delle telecamere e raccolto le testimonianze dei presenti, nella speranza di raccogliere elementi utili ai fini investigativi.