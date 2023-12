Ingoia 118 grammi di hashish e si sente male: arrestato L'uomo era in permesso premio, è stato beccato in ospedale dai carabinieri

Il 26 dicembre a Eboli i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente C.D. L'uomo già in carcere, era in permesso premio quando sarebbe stato trovato in possesso di 118 grammi di hashish. La droga era stata ingoiata dall'uomo che poi si era sentito male e si era recato in ospedale. In seguito al controllo sanitario è stato trovato lo stupefacente.