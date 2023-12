Arrestato mentre tentava la fuga il narcos che trafficava droga al porto Preso dalla finanza di Napoli un 65enne residente nel salernitano: si nascondeva a Trecase

La guardia di finanza di Napoli ha arrestato un uomo di 65 anni, nato in Uruguay ma residente a Scafati nel salernitano, che deve scontare una condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L'uomo, secondo la ricostruzione dei magistrati, era parte integrante di un'organizzazione criminale che faceva affluire fiumi di cocaina dalla Colombia all'Italia, attraverso il porto di Salerno.

In particolare, il 65enne si occupava proprio di individuare i "canali" per il recupero ed il traporto della droga nello scalo salernitano e si occupava del soggiornon in Italia degli emissari dei fornitori sudamericani.

Coinvolto nell'indagine coordinata dalla Dda, nel settembre 2021 era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare dopo la condanna definitiva ad 8 anni di carcere.

Ricercato dai finanzieri del Gico di Napoli, è stato rintracciato in una struttura alberghiera a Trecase. Con sé aveva bagagli ed effetti personali, segno evidente - per i militari - che stava per darsi alla fuga, ma non è riuscito a sfuggire alla cattura.