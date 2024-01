Rubano i lettini da mare da una struttura balneare: arrestati A beccare la coppia i carabinieri

Il primo gennaio scorso a Capaccio Paestum i carabinieri del posto hanno arrestato in fragranza di reato per furto aggravato, in concorso, un uomo e una donna. La coppia è stata sorpresa a caricare in auto alcuni lettini da mare, portati via poco prima da una struttura balneare.