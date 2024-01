Tragedia ad Agropoli: trovato il corpo di un pescatore morto in mare Il 70enne era vicino alla sua imbarcazione, indagano i carabinieri. Inutili i soccorsi

Tragedia ad Agropoli: il corpo di un pescatore 70enne è stato trovato senza vita in mare nei pressi della foce del fiume Solofrone. L'uomo era senza vestiti, vicino alla sua imbarcazione, pare fosse con i piedi imprigionati sullo scalmo e il capo in acqua che toccava l'elica del motore. Il 70enne aveva appena ritirato le reti. Da chiarire come abbia perso la vita, potrebbe dunque trattarsi di un drammatico incidente. Sul posto sono intervenuti diversi pescatori, gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, i carabinieri, i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.