Terrore a Giffoni Valle Piana, 40enne ferito con quattro colpi di pistola L'uomo è ricoverato al "Ruggi", al vaglio dei carabinieri la posizione di una persona

Terrore a Giffoni Valle Piana dove, nella serata di ieri, un 40enne è stato raggiunto da quattro colpi d'arma da fuoco. Il fatto, come riporta il quotidiano La Città, è avvenuto intorno alle 21.30 in piazza del Popolo, nella frazione Vassi. I colpi sarebbero stati esplosi al culmine di una lite. Chi ha sparato ha premuto per ben sei volte il grilletto, colpendo due volte alle gambe e due volte all'addome il 40enne. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno dove è ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni vengono monitorate costantemente dai medici. I carabinieri nella tarda serata di ieri hanno ascoltato una persona, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori.