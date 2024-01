Minaccia con un cacciavite un ristoratore: arrestato per tentata rapina L'uomo è stato beccato a Eboli dai carabinieri

Il sette gennaio scorso a Eboli i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per tentata rapina C.M., queste le inziali dell'uomo. Sarebbe stato individuato mentre minacciava con un cacciavite un noto ristoratore della zona per impossessarsi, senza riuscirvi, del denaro e di una collanina in oro che la vittima indossava.