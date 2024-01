Battipaglia: anziana si addormenta in casa con la bocchetta del gas aperto Tragedia sfiorata, intervengono i vigili del fuoco

Paura a Battipaglia dove si è rischiata la tragedia in un palazzo. A dare l'allarme alcuni condomini di via Napoli che hanno chiamato i Vigili del Fuoco del Comando di Eboli per un forte odore di gas proveniente da un appartamento.

L’inquilina è un’anziana, da una prima ricostruzione pare si fosse addormentata non accorgendosi di una fuoriuscita di gas dal piano cottura. All'arrivo dei caschi rossi il gas aveva invaso gli ambienti. La donna si era addormenta ma non ha riportato conseguenze.