Controlli in una ditta di autotrasporto: beccate due auto di lusso rubate Erano pronte ad essere trasferite all'estero. In azione la polizia

Nel corso di una serie di controlli ad esercizi commerciali di vendita e trasporto di veicoli, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli, insieme a personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Salerno, sono riusciti a recuperare due autovetture di lusso, destinate al mercato estero.

I dettagli

In particolare, nel corso delle ispezioni in una ditta di autotrasporto della provincia salernitana, i poliziotti hanno individuato due veicoli di provenienza sospetta, una Maserati Levante, il cui valore supera 100mila euro ed una Jeep Compass, che dai successivi accertamenti tecnici effettuati nell’immediatezza sono risultati rubati lo scorso dicembre in questa provincia.

L’azione tempestiva della polizia stradale ha consentito, pertanto, di recuperare i due veicoli, prima dell’imminente trasferimento all’estero.

Il controllo effettuato fa parte di una più ampia e delicata attività di contrasto alle pratiche illecite che coinvolgono il mercato dell’usato e che vede come attori protagonisti vere e proprie organizzazioni criminali che, dopo aver “bonificato” i veicoli rubati in Italia, mediante la disattivazione di allarmi e dei sistemi di geolocalizzazione unitamente alla accurata contraffazione dei telai, targhe nuove e dei documenti falsi, li esportano verso Stati esteri.